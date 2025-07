Anziana cade in casa a Ottone Soprano, arriva il Drago dei vigili del fuoco

Una donna di 86 anni cade nella sua abitazione a Ottone Soprano riportando diversi traumi e ferite: per soccorrerla a Ottone Soprano atterra un elicottero dei vigili del fuoco. L'episodio è accaduto nella serata di sabato 19 luglio nel paese che si trova a un chilometro e mezzo da Ottone. Le condizioni dell'anziana infortunata non sono apparse preoccupanti, ma in considerazione dell'età avanzata e della distanza di questa località dalle prime strutture di soccorso si è optato per l'intervento di un'eliambulanza oltre a un'automedica. Il velivolo di Parma era già impegnato su un altro soccorso e per questo è stato inviato uno degli elicotteri "Drago" in dotazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L'anziana è stata trasportata all'ospedale San Martino di Genova.