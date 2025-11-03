Anziana disabile aggredita e gettata a terra da uno scippatore a Fiorenzuola

Un'anziana disabile è stata aggredita e gettata a terra a scopo di scippo in pieno centro a Fiorenzuola. Il fatto è accaduto di pomeriggio, attorno alle 18.30, in via Varini, mentre la donna stava facendo rientro a casa. «Mia madre ha 79 anni - racconta la figlia - e si sposta con il deambulatore. È finita al pronto soccorso, siamo tutti spaventati».

Grazie a una testimone sono stati ricostruiti i fatti: un giovane di circa 25 anni, carnagione chiara, magro e alto, ha aggredito da dietro l'anziana mentre apriva la porta. Ha tentato di sfilarle la borsetta dal deambulatore, riuscendo solo a prendere il portaocchiali forse scambiandolo per il portafoglio, poi è fuggito quando la testimone ha urlato.

La figlia chiede più pattugliamenti di carabinieri e polizia locale dopo le 18 e una migliore illuminazione. «I nuovi lampioni non bastano - osserva - noi residenti di vie Varini, Moruzzi, Carducci e Giovanni da Fiorenzuola ci sentiamo insicuri».

Non si tratta di un caso isolato. Un 14enne era stato aggredito alcuni giorni fa attorno alle 20,15 in viale Galilei. Il padre racconta: «Era in bici. Lo hanno fermato in cinque, di età tra i 20 e i 25 anni, forse africani. Lo tenevano fermo minacciandolo: "Dacci tutto". Ha dato i pochi soldi che aveva. È tornato in lacrime. Ora abbiamo paura per tutti».