Anziana "scomparsa": ma era in albergo a Mareto

Una anziana "scomparsa" è stata rintracciata da carabinieri e vigili del fuoco. L'allarme è stato lanciato verso le 14 di venerdì 27 giugno da un amico della donna, una 88enne residente a Piacenza, che non riusciva a mettersi in contatto con lei e ha chiamato il 118. L'uomo, residente in Liguria, ha riferito che la signora non risulta reperibile telefonicamente da due giorni e che avrebbe dovuto recarsi presso la sua abitazione in Liguria il giorno seguente. Dopo un accertamento tramite anagrafe comunale, una "gazzella" del Radiomobile di Piacenza si è recata a casa della anziana.

Non avendo ricevuta risposta dal campanello, i militari attraverso il sistema sanitario triage del locale Pronto Soccorso e la portineria ospedaliera, hanno accertato che non c'era traccia della donna in alcuna struttura sanitaria. Nel pomeriggio l'equipaggio del Radiomobile, coadiuvato dai vigili del fuoco, ha effettuato l'ispezione del domicilio: l'abitazione risultava in ordine ma vuota, senza alcuna presenza. L'attenzione investigativa di ricerca si è poi spostata sui quotidiani spostamenti della signora, che era solita spostarsi in taxi.

Alle 17:15, la società taxi di Piacenza ha confermato che il giorno 19 giugno un tassista aveva trasportato la signora 88enne presso una struttura ricettiva a Mareto, dove i carabinieri hanno potuto rintracciare l'anziana, che era in ottime condizioni e quindi tranquillizzare l'amico ligure. La donna si era trasferita temporaneamente in albergo, in vista del viaggio programmato in Liguria.