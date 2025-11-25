Anziano in carrozzina travolto e ucciso a San Nicolò
Tragico incidente poco dopo le 15 lungo via Emilia Pavese
Redazione Online
|2 ore fa
©Libertà/Massimo Bersani
Tragedia lungo la via Emilia Pavese, a San Nicolò. Un anziano di 89 anni è morto dopo che la sua carrozzina è stata travolta da un'auto che viaggiava nella stessa direzione, all'uscita dal paese, verso Rottofreno (all'altezza di via Grilli).
L'incidente è avvenuto poco dopo le 15, inutili i soccorsi del 118, della Croce Rossa di San Nicolò e l'eliambulanza. Sul posto la polizia locale di Rottofreno e i carabinieri per chiarire la dinamica del drammatico impatto.
