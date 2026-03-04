Apimell, Seminat, Buon Vivere: ecco il tris di primavera

Con la bellezza di 240 espositori presenti in tutto, Piacenza Expo è ormai pronta per ospitare le tre tradizionali fiere di primavera Apimell, Seminat e Buon Vivere, in programma dal 6 all'8 marzo. Tre giorni dedicati alle eccellenze italiane e non solo con convegni e seminari a fare da cornice per una trentina di eventi collaterali.

Apimelli festeggerà quest'anno la sua 42esima edizione per quella che è la più importante manifestazione europea dedicata all'apicoltura. Seminat è invece alla sua 43esima edizione e sarà come sempre il paradiso per gli amanti del giardinaggio e del florovivaismo. Infine, la 18esima edizione di Buon Vivere, evento fieristico che metterà in vetrina le eccellenze enogastronomiche di tutte le regioni italiane e della Francia.

Fiere presentate questa mattina alla Banca di Piacenza alla presenza di Lodovico Mazzoni, viceresponsabile Area credito dell’istituto bancario, del presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, di Gregorio Amoretti, responsabile organizzativo dei tre eventi fieristici, e di Ernesto Torretta, presidente dell’Associazione Apicoltori Piacentini.

Apimell, la più importante e qualificata mostra-mercato dedicata ai prodotti, alle attrezzature e alle tecnologie per l’apicoltura di tutta Europa, arriva quest’anno alla sua 42esima edizione con un’ampia area espositiva e con una novità: un nuovo magazine che i visitatori potranno trovare in uno spazio dedicato per scoprire le voci delle associazioni e il ricchissimo programma dei momenti di approfondimento. Novità anche per Seminat, che avrà un nuovo spazio “Open Garden” con mobili e cucine da giardino che ospiteranno anche vari showcooking, oltre ai corsi pratici tenuti dal Centro di formazione Tadini e dall’Istituto Agrario Raineri-Marcora.

Le tre fiere porteranno inoltre a Piacenza Expo diverse realtà ed eccellenze locali come il Consorzio salumi DOP piacentini, il Mercato di Campagna Amica di Coldiretti e le aziende di Confcooperative Piacenza.