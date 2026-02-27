Salta il portellone, forme di grana sull'asfalto
Curioso incidente a Fiorenzuola che ha coinvolto un furgone mentre percorreva una rotonda nella zona industriale
Federica Duani
|3 ore fa
Curioso incidente a Fiorenzuola, nella mattinata di venerdì 27 febbraio.
Mentre percorreva una rotonda nella zona industriale un furgone ha improvvisamente perso il portellone laterale. Il carico, oltre una decina di grosse forme di formaggio, è finito in strada.
Fortunatamente non sembrano esserci feriti.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Raccolta rifiuti, la differenziata torna nei cortili
2.
Dal cemento al legno, il tetto del Duomo alleggerito di 300 tonnellate
3.
Simone Cristicchi a sorpresa a Quarto di Gossolengo: «Cerca oggetti che raccontano sogni»
4.
Il Conservatorio accende la città: dal 2 marzo al via le Jam Sessions all'Irish Pub