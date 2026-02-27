Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Salta il portellone, forme di grana sull'asfalto

Curioso incidente a Fiorenzuola che ha coinvolto un furgone mentre percorreva una rotonda nella zona industriale

Federica Duani
|3 ore fa
Salta il portellone, forme di grana sull'asfalto
1 MIN DI LETTURA
Curioso incidente a Fiorenzuola, nella mattinata di venerdì 27 febbraio.
Mentre percorreva una rotonda nella zona industriale un furgone ha improvvisamente perso il portellone laterale. Il carico, oltre una decina di grosse forme di formaggio, è finito in strada.
Fortunatamente non sembrano esserci feriti.

Gli articoli più letti della settimana