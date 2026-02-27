Recuperati 28 alloggi popolari semidistrutti da inquilini vandali
Un’operazione Acer da 660mila euro
Federico Frighi
|58 minuti fa
Ventotto alloggi di edilizia residenziale pubblica tornano disponibili grazie a un intervento di manutenzione straordinaria che ha interessato immobili situati nei Comuni di Piacenza (venti) ma anche Alseno, Borgonovo, Carpaneto, Castel San Giovanni, Castell’Arquato, Fiorenzuola e Vigolzone. Un’operazione Acer da 660 mila euro.
Un’operazione resa possibile dal finanziamento regionale approvato con Delibera di Giunta n. 772 del 6 maggio 2024, relativa al Programma Straordinario – annualità 2025, e successivamente formalizzata con Determina Dirigenziale n. 19214 del 19 settembre 2024, che ha assegnato ai Comuni beneficiari contributi per un importo complessivo di 663.699 euro (lordi, comprensivi di oneri e Iva). Di questi, 478.699 euro sono destinati al Comune di Piacenza e 185.000 euro ad altri Comuni della provincia.
Il bagno prima dell'intervento
Il bagno dopo l'intervento
Una camera dopo l'intervento
Il soggiorno prima dell'intervento
Il soggiorno dopo l'intervento
