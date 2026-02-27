Liberta - Site logo
Recuperati 28 alloggi popolari semidistrutti da inquilini vandali

Un’operazione Acer da 660mila euro

Federico Frighi
Federico Frighi
|58 minuti fa
Recuperati 28 alloggi popolari semidistrutti da inquilini vandali
1 MIN DI LETTURA
Ventotto alloggi di edilizia residenziale pubblica tornano disponibili grazie a un intervento di manutenzione straordinaria che ha interessato immobili situati nei Comuni di Piacenza (venti) ma anche Alseno, Borgonovo, Carpaneto, Castel San Giovanni, Castell’Arquato, Fiorenzuola e Vigolzone. Un’operazione Acer da 660 mila euro.
Un’operazione resa possibile dal finanziamento regionale approvato con Delibera di Giunta n. 772 del 6 maggio 2024, relativa al Programma Straordinario – annualità 2025, e successivamente formalizzata con Determina Dirigenziale n. 19214 del 19 settembre 2024, che ha assegnato ai Comuni beneficiari contributi per un importo complessivo di 663.699 euro (lordi, comprensivi di oneri e Iva). Di questi, 478.699 euro sono destinati al Comune di Piacenza e 185.000 euro ad altri Comuni della provincia.
Il bagno prima dell'intervento
Il bagno dopo l'intervento
Una camera dopo l'intervento
Il soggiorno prima dell'intervento
Il soggiorno dopo l'intervento
Il bagno prima dell'intervento
