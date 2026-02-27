Sfoghi di solitudine agli Orti di via Degani: «Scrivete, vi ascolto»
L’invito ad esprimersi da parte di un anonimo autore: una cassetta delle lettere e un mistero nell’area di via Borghetto (ammalorata)
Patrizia Soffientini
|50 minuti fa
Un "quaderno" per solitari sta appeso a un nocciolo - sulla natura della pianta non possiamo però giurarci - negli Orti dei Degani di via Borghetto. Autore ignoto.
Su un foglio bianco appare la scritta: Sesso, Maschio. Età, 26. E sotto una frase secca ma intensa rivolge questo invito: «Ho sentito la necessità di essere ascoltato, quindi ho creato questo progetto per ascoltare gli altri». Un QR-code rimanda a uno spazio su Instagram. Sotto una cassetta metallica blu per la posta cattura l’occhio dei passanti, e ancora più giù una busta trasparente contiene dei fogli bianchi e una penna che invitano a compilare brevi frasi sullo stile dell’autore.
Autore o artista? Il secondo profilo suona meglio.
