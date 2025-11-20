Arena Daturi, muro del '300 impedisce la rampa-disabili

Avanza il cantiere al campo Daturi per farne un’arena per eventi e spettacoli, nonostante debba rinunciare alla rampa pedonale che, sul lato di Palazzo Farnese (largo Brigata Piacenza), avrebbe dovuto consentire un accesso comodo e in sicurezza sia al pubblico in generale che ai portatori di disabilità in particolare. La causa è un ritrovamento archeologico, opportunamente valutato dalla Soprintendenza, per il quale si attendono le prescrizioni per il reinterro.

Lungo il tracciato dello scivolo è stato rinvenuto un muro in laterizio di dimensioni medio grandi risalente al 1300 che, «pur non presentando particolari caratteristiche, rappresenta certamente per gli archeologi una testimonianza importante in termini di ricostruzione storica di quest’area della nostra città, da proteggere e conservare», spiega il vicesindaco e assessore alle Infrastrutture, Matteo Bongiorni.

Il manufatto, venuto alla luce durante lo scavo per la costruzione dei plinti di sostegno alla passerella d’accesso prevista in progettazione su quel lato, «interseca la sagoma della rampa, che sarà fisiologicamente oggetto di variante, infatti il ritrovamento dovrà essere reinterrato con le dovute prescrizioni per la sua tutela e conservazione», informa il vicesindaco.

Viene, dunque, dato per sicuro, o quasi, che la realizzazione della passerella sia impedita. «Vista la situazione, si sta lavorando alla predisposizione di una variante, concordata con la Soprintendenza, che sostituirà la rampa» aggiunge Bongiorni.