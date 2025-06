Arriva il caldo, da metà settimana termometro fino a 34 gradi

Non ci saranno i 37 gradi previsti nel centro e sud Italia, ma anche il Piacentino sarà interessato dalla prima vera ondata di caldo sull'Italia.

«Un anticiclone sub-tropicale di provenienza nord africana porterà aria calda e umida a partire da metà settimana fino al prossimo week-end, con picchi sulla Bassa che sfioreranno i 34 °C - spiega Vittorio Marzio di MeteoValnure.it - e temperature minime attorno ai 21 gradi. Condizioni che fanno sì che si possano definire "notti tropicali". Per quanto riguarda il nostro territorio non possiamo comunque definirla come "ondata di calore" - conclude l'esperto - perlomeno non come gli anni scorsi».

Oggi il termometro si attesterà attorno ai 30 gradi senza andare oltre, anche grazie a una nuvolosità diffusa che impedisce l'irraggiamento diretto. Non sono previste piogge per tutta la settimana. Da domenica dovrebbe arrivare una instabilità che porterà a un calo delle temperature.