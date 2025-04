Arriva il Luna Park, questa volta nei pressi del Centro Commerciale Gotico

Torna il tradizionale appuntamento con il festival del luna park che, dal 1° maggio al 2 giugno farà tappa a Piacenza. Tradizionale ma con una grande novità: l’ubicazione delle attrazioni è infatti prevista nell'area verde a ridosso del parcheggio del Centro Commerciale Gotico.

«Ancora una volta – afferma Fabrizio Samuelli, Direttore di Confesercenti Piacenza – gli operatori del settore potranno tornare a lavorare in un evento che da sempre è un grande punto di riferimento non solo per il nostro territorio ma anche per le aree vicine».

Gli orari di apertura del Festival del Luna Park di Piacenza saranno i seguenti: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 17,00 alle 23,30; sabato e domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 17,00 alle 24,00.