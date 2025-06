Arriva il Tutor urbano contro l'eccesso di velocità

Nei prossimi giorni entra nel vivo a Piacenza la campagna di sicurezza stradale Attenta-mente! con la partenza della prima fase del progetto, completamente finalizzata a sensibilizzare e prevenire le infrazioni e ridurre drasticamente i comportamenti pericolosi sulle strade urbane. Lo rende noto il Comune di Piacenza.

La campagna era partita alcuni mesi fa con un monitoraggio delle velocità che aveva evidenziato un alto livello di criticità su numerose vie cittadine, con punte di velocità ben oltre i 100 km/h nei tratti urbani e con un volume di infrazioni molto elevato che, proiettato su base annua, supera i 45 milioni di infrazioni solo sulle 15 arterie prese come primo riferimento.

La velocità è il fattore di rischio per eccellenza su strada, sia come causa diretta, sia come concausa di incidenti sia soprattutto come fattore di gravità degli incidenti stessi. Per questa ragione l’amministrazione comunale intende ridurre concretamente il pericolo per i cittadini e con questa campagna di prevenzione si pone l’ambizioso obiettivo di abbattere del 90% la velocità di almeno 10km/h sui tratti interessati entro sei mesi e, di conseguenza, di ridurre il volume delle infrazioni (azzerando quelle più gravi).

Per raggiungere questo obiettivo, come annunciato lo scorso aprile, verrà introdotta una nuova metodologia specifica per il contesto urbano denominata S.C.U.D.O. , basata sull’utilizzo a rotazione di postazioni di controllo mobili collocate in alto, ben visibili, sui pali presenti sul territorio. Una metodologia che a Piacenza viene sperimentata per la prima volta sul campo in un contesto cittadino. A regime, di tutte le postazioni solo una a turno sarà attiva, ma lo scopo - sulla falsariga di ciò che avviene con il Tutor sulle autostrade - è che gli utenti della strada rispettino i limiti su tutti i tratti coperti dalle postazioni.

Già con la prima fase – che partirà la prossima settimana – ci si aspetta una forte riduzione delle infrazioni abituando gli utenti alla presenza del nuovo sistema. La graduale introduzione del controllo sarà legata ai risultati della fase preventiva. La speranza, per il Comune, è quella di arrivare entro breve ad azzerare le sanzioni per eccesso di velocità; se così sarà, vorrà dire che le strade di Piacenza saranno più sicure.