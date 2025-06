Ascensore stazione di Castello, FS: «Attivato a fine luglio»

A partire dalla fine di luglio l’ascensore alla stazione dei treni di Castelsangiovanni verrà messo finalmente in servizio. Lo annuncia Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) in risposta alle lamentele per la mancata attivazione dell'ascensore. A ormai tre anni dall’inaugurazione del sottopasso alla stazione dei treni di Castelsangiovanni, insieme a cui venne realizzato anche l’ascensore per facilitare le persone con difficoltà di movimento, quest’ultimo non è stato ancora messo in funzione. «La macchina dell’ascensore è già stata installata – scrive ora Ferrovie - e verrà messa in servizio quando sarà ultimato il cantiere al marciapiede, che al momento è previsto per la fine di luglio».

Nel frattempo alle lamentele degli utenti si aggiungono anche quelle che rimbalzano in consiglio comunale. A sollevare per l’ennesima volta la questione dalle minoranze è Carlo Capelli (Civiltà Castellana). «L’ascensore ancora è in funzione . ha detto Capelli – e i lavori alla banchina non sono ancora terminati».