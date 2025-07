Assalto alle casette d'acqua, in un anno 10 milioni di litri

Il consumo di "acqua pubblica" è in continuo aumento, complice anche la stagione estiva, con ovvi benefici in termini di risparmio di risorse e di emissioni complessive: un grande successo per le casette dell'acqua del territorio piacentino, volute dai Comuni e gestite da IRETI. I numeri, riferiti al consuntivo 2024, parlano chiaro: nel corso del 2024 sono stati erogati 10.675.000 litri di acqua nei 30 punti di erogazione in attività, 4 a Piacenza città e i restanti 26 distribuiti nel territorio provinciale.

Il distributore più gettonato in città resta quello "storico" di Via XXIV Maggio a Piacenza, con 1.435.000 litri distribuiti, seguito a ruota da quello di Via Radini Tedeschi con 998.000 litri. Seguono poi quello di Podenzano, con 525.000 litri seguito a ruota da quello di Rottofreno, con 521.000 litri. Il distributore di Carpaneto, con 385.000 litri precede di poco quello di Pontenure con 381.000 litri, a pari merito con Gazzola. Ma anche gli altri distributori del territorio riportano cifre ragguardevoli che, complessivamente, portano ad una quantità media di acqua erogata di circa 30.000 litri al giorno.

Una classifica ecovirtuosa, visto che il consumo di acqua pubblica è a km. zero e limita fortemente l'utilizzo e quindi lo smaltimento di bottiglie di plastica: nel corso del 2024 sono stati complessivamente risparmiate circa 7.200.000 bottiglie da 1,5 litri per un quantitativo pari a 249 tonnellate di PET, 4.300.000 litri di acqua risparmiati per produrre le suddette bottiglie, assieme a 473 tonnellate di petrolio e 648 tonnellate di CO2 non emessa. L’acqua, che viene distribuita nelle casette, proviene dagli acquedotti gestiti da Ireti ed è di ottima qualità: è controllata quotidianamente dai laboratori IrenLab, che prelevano nelle reti gestite da Iren più di 16mila campioni l’anno e analizzano oltre 220mila parametri. Da diversi anni con il progetto “Acquapubblica”, Iren è impegnata a rilanciare il consumo di acqua di rubinetto attraverso la corretta informazione ai cittadini sulla qualità dell’acqua di acquedotto. I distributori di acqua pubblica hanno inoltre prodotto un notevole risparmio sull’acquisto di acqua in bottiglia; rappresentano dunque anche un consistente aiuto economico ai cittadini, segno della vicinanza e dell’attenzione di Iren al territorio.