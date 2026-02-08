Assemblea "in strada" per i lavoratori Sicuritalia: «Posti a rischio, subito un tavolo in Prefettura»

Subito un tavolo in prefettura con il supporto delle istituzioni locali e dei parlamentari piacentini. È quanto chiedono i lavoratori e le lavoratrici di Sicuritalia, addetti alla sicurezza nello stabilimento Amazon, che sabato pomeriggio hanno organizzato un’assemblea in strada, davanti alla sede della Cgil di Castel San Giovanni.

Durante l’assemblea, i lavoratori e le lavoratrici, tutti con la divisa di Sicuritalia, a cui è stato prospettato un taglio dei posti di lavoro, hanno incassato un primo appoggio da parte delle istituzioni locali.

Su invito del segretario della Filcams Cgil, Marco Pascai, hanno infatti partecipato anche la sindaca di Castel San Giovanni Valentina Stragliati con l’assessora Elena Galli, insieme ai due consiglieri di minoranza, Giuseppe Coiro e Mariacristina Ceruti (Piacere Castello) e al segretario del Pd di Castello, Fortunato Paolo D’Agostino.

Unanime l’appoggio espresso al gruppo di lavoratori e lavoratrici che vogliono salvaguardare con le unghie e i denti il loro posto di lavoro.