Castel San Giovanni, 70 lavoratori di Sicuritalia in sciopero davanti ad Amazon: «Inaccettabili i 14 esuberi»

Una settantina di lavoratori nonostante la pioggia ha scioperato nel polo logistico di Castel San Giovanni. Si tratta dei dipendenti di Sicuritalia che nello stabilimento Amazon prestano servizi di vigilanza e sicurezza. I lavoratori e le lavoratrici hanno aderito allo sciopero indetto da Filcams Cgil ai cui rappresentanti sindacali, Marco Pascai ed Ettore Sola, sono stati comunicati 14 esuberi.

«La mobilitazione - dicono - nasce dalla decisione unilaterale di Sicuritalia, che senza alcuna comunicazione ufficiale e senza fornire elementi oggettivi ha dichiarato 14 esuberi. Una scelta grave e inaccettabile, soprattutto alla luce del fatto che nonostante le ripetute richieste sindacali non sono mai state fornite informazioni chiare e verificabili a supporto di tali esuberi che riteniamo di fatto inesistenti». Lo sciopero riguarda l'astensione dall'ultima ora di lavoro del primo turno e dalla prima del secondo turno di lavoro.

«È previsto per venerdì un possibile incontro con la direzione aziendale - fanno sapere i sindacalisti - ma prima di qualsiasi confronto chiediamo garanzie chiare e immediate su occupazione condizioni di lavoro e rispetto degli accordi esistenti e migliorare le condizioni stesse».