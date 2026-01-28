Castel San Giovanni, 70 lavoratori di Sicuritalia in sciopero davanti ad Amazon: «Inaccettabili i 14 esuberi»
La protesta dopo la comunicazione dei tagli di addetti alla sicurezza dello stabilimento. Previsto per venerdì un incontro con la direzione aziendale
Mariangela Milani
|18 minuti fa
Lo sciopero dei lavoratori di Sicuritalia davanti ai cancelli di Amazon - © Libertà/Massimo Bersani
Una settantina di lavoratori nonostante la pioggia ha scioperato nel polo logistico di Castel San Giovanni. Si tratta dei dipendenti di Sicuritalia che nello stabilimento Amazon prestano servizi di vigilanza e sicurezza. I lavoratori e le lavoratrici hanno aderito allo sciopero indetto da Filcams Cgil ai cui rappresentanti sindacali, Marco Pascai ed Ettore Sola, sono stati comunicati 14 esuberi.
«La mobilitazione - dicono - nasce dalla decisione unilaterale di Sicuritalia, che senza alcuna comunicazione ufficiale e senza fornire elementi oggettivi ha dichiarato 14 esuberi. Una scelta grave e inaccettabile, soprattutto alla luce del fatto che nonostante le ripetute richieste sindacali non sono mai state fornite informazioni chiare e verificabili a supporto di tali esuberi che riteniamo di fatto inesistenti». Lo sciopero riguarda l'astensione dall'ultima ora di lavoro del primo turno e dalla prima del secondo turno di lavoro.
«È previsto per venerdì un possibile incontro con la direzione aziendale - fanno sapere i sindacalisti - ma prima di qualsiasi confronto chiediamo garanzie chiare e immediate su occupazione condizioni di lavoro e rispetto degli accordi esistenti e migliorare le condizioni stesse».