Ausl, rivoluzione organizzativa: 14 nuovi direttori dipartimentali

Prosegue il percorso di riorganizzazione dell’Ausl di Piacenza, avviato lo scorso autunno e presentato durante la Conferenza territoriale sociosanitaria di marzo. La Direzione ha assegnato gli incarichi di direzione dei dipartimenti, molti dei quali rinnovati. L’Azienda ha scelto di modificare il proprio assetto per rispondere con maggiore efficacia ai bisogni di salute dei cittadini, promuovendo integrazione, competenze specialistiche e innovazione organizzativa. Il nuovo modello supera la tradizionale separazione tra ospedale e territorio e punta su una rete di dipartimenti “di produzione” e dipartimenti “di supporto”.

«In un sistema sanitario in continua evoluzione – sottolinea Paola Bardasi, direttrice generale – noi non possiamo restare fermi. Questa riorganizzazione è un passaggio fondamentale per costruire un’Azienda più solida, attrattiva per i professionisti e sempre più vicina alle esigenze dei cittadini. Abbiamo ascoltato con attenzione i nostri operatori e abbiamo pianificato il cambiamento con il supporto di esperti di management dell’Università Cattolica di Piacenza»​.

Tra le novità più rilevanti, l’istituzione di nuovi dipartimenti trasversali (Staff, Tecnico-amministrativo, Farmaceutico, Qualità e sicurezza), a supporto delle attività aziendali. Si consolidano inoltre le aree cliniche, con una visione più specialistica e multiprofessionale della produzione sanitaria. I nuovi direttori di dipartimento si sono già riuniti in questa settimana per il primo Collegio di direzione del nuovo mandato.

Ecco l’elenco completo: Dipartimento degli staff: Filippo Celaschi; Dipartimento tecnico-amministrativo: Antonella Antonioni; Dipartimento Qualità e Sicurezza: Giampietro Scaglione; Dipartimento delle Medicine: Lucio Luchetti; Dipartimento delle Medicine specialistiche: Daniela Aschieri; Dipartimento di Chirurgia toracica, addominale e vascolare: Gaetano Maria Cattaneo; Dipartimento delle Chirurgie specialistiche: Rino Frisina; Dipartimento di Oncoematologia: Daniele Vallisa; Dipartimento Salute donna, Infanzia e Adolescenza: Giacomo Biasucci; Dipartimento di Riabilitazione: Fabrizio Micheli; Dipartimento di Diagnostica per immagini: Giuseppe Marchesi; Dipartimento di Medicina di laboratorio: Giuliana Lo Cascio; Dipartimento di Emergenza urgenza e Area critica: Ruggero Massimo Corso; Dipartimento Cure primarie: Raffaella Bertè.