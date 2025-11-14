Auto contro albero, grave il conducente (aggiornamento)

È in gravi condizioni un 83enne rimasto coinvolto in un drammatico incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la via Emilia Parmense, nel territorio di Cadeo. L'uomo, alla guida di una Lancia Y diretta verso Pontenure, per cause ancora da accertare ha improvvisamente perso il controllo del veicolo in prossimità di una semicurva. L'auto è finita fuori traiettoria, ha urtato un furgone e si è poi schiantata contro una grossa quercia, terminando così la propria corsa in un canale a bordo strada. L'incidente si è verificato poco dopo le 11 di oggi. Il violentissimo impatto contro l'albero a lato strada ha lasciato l'anziano incastrato nell'abitacolo, rendendo necessario l'intervento immediato dei vigili del fuoco di Fiorenzuola. I pompieri hanno lavorato a lungo per liberarlo dalle lamiere contorte, operando fianco a fianco con i sanitari del 118, giunti sul posto con l'auto infermieristica, la Croce Rossa di Roveleto e l'elisoccorso decollato da Parma.

Una volta estratto, l'83enne è stato stabilizzato sul posto: le sue condizioni sono apparse da subito estremamente critiche, tanto da rendere indispensabile il trasporto d'urgenza in volo all'ospedale Maggiore di Parma, con l'elicottero atterrato in una vicina area agricola. Nel frattempo i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola – con pattuglie provenienti da Morfasso, Cortemaggiore e Villanova – hanno avviato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. Non si esclude alcuna ipotesi, a cominciare dalla possibilità di un malore improvviso: mancherebbero, infatti, segni di frenata sull'asfalto. La polizia locale di Cadeo si è invece occupata della gestione del traffico, particolarmente complessa a causa dell'orario e della posizione dell'incidente, mentre i tecnici di Anas hanno collaborato alla messa in sicurezza del tratto stradale, che non è stato chiuso al traffico.

La circolazione lungo la via Emilia Parmense ha tuttavia subito alcuni rallentamenti per tutta la durata delle operazioni, con qualche disagio per gli automobilisti. Resta l'apprensione per le sorti dell'anziano, ricoverato in condizioni molto gravi al Maggiore di Parma, in rianimazione. Nella giornata di oggi, non era stato ancora dichiarato fuori pericolo, sotto costante controllo dei medici.