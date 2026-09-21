Auto finisce nel fosso nelle campagne di Castell'Arquato: serie le condizioni del conducente
L’incidente in una zona di campagna nei pressi di Doppi e Strada Pelosa. Non risultano coinvolti altri mezzi. Sul posto ambulanza di Lugagnano e automedica da Piacenza
Redazione Online
|4 ore fa
L'automedica di Piacenza in una immagine d'archivio - © Libertà
Un’auto è finita nel fosso e il conducente è rimasto seriamente ferito. L'incidente è avvenuto in una zona di campagna nel territorio comunale di Castell'Arquato, nei pressi di Doppi e Strada Pelosa, approssimativamente a metà strada tra le frazioni di Sant’Antonio e Marignano.
Non risultano coinvolti altri mezzi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, con un’ambulanza di Lugagnano e un’automedica arrivata da Piacenza. Subito portato al pronto soccorso di Piacenza, il conducente nonostante i numerosi traumi non risulta in pericolo di vita.