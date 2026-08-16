Auto in fiamme sull’A1 a Cadeo, occupanti in salvo: rallentamenti sulla corsia Sud. VIDEO

Momenti di apprensione in mattinata sull’autostrada A1, dove un’auto è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre viaggiava in direzione di Bologna. Il fatto è accaduto intorno alle 8.30 nel tratto compreso tra Roveleto e Fontana Fredda, nel territorio comunale di Cadeo.

Una Ford EcoSport, con a bordo alcune persone dirette verso Rimini, ha cominciato improvvisamente a sprigionare fumo. Il conducente, accortosi di quanto stava accadendo, è riuscito ad accostare tempestivamente il veicolo nella corsia d’emergenza.

L’automobilista e gli altri occupanti hanno così abbandonato rapidamente l’abitacolo, mettendosi al sicuro prima che le fiamme avvolgessero completamente la vettura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Piacenza, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza il veicolo.

L’episodio non ha reso necessaria l’interruzione della circolazione sull’A1. Durante le operazioni di soccorso e spegnimento il traffico sulla corsia sud ha comunque subito rallentamenti.