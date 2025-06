Auto in fiamme sull'A1, paura ma nessun ferito (video)

Paura per un'auto in fiamme questo pomeriggio subito dopo le 18 sull'Autostrada del Sole nei pressi del cavalcavia dell'Olza a Fiorenzuola. Gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo prima che il mezzo venisse divorato dalle fiamme. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polstrada. I primi ad accorrere sei carabinieri del comando di Fiorenzuola che si trovavano nei pressi impegnati in un servizio e che hanno portato i primi soccorsi nonché regolato il traffico in attesa della polizia stradale. Immagini di Luigi Del Matti