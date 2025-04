Auto nel canale alle porte di Monticelli, un ferito

Incidente stradale poco dopo le 22 alle porte di Monticelli d'Ongina. Un'auto è finita fuoristrada. A quanto si è appreso il veicolo è finito in un canale. Al momento non si conoscono le ragioni né la dinamica dell'incidente. Il conducente è stato soccorso da squadre dei Vigili del Fuoco di Fiorenzuola e Cremona e dalla Pubblica Assistenza di Monticelli. Al momento della partenza per il pronto soccorso di Piacenza non era in pericolo di vita. Pur presentandosi l'auto distrutta nella parte anteriore, lo scudo degli airbag avrebbe protetto il conducente che avrebbe riportato solo lievi ferite. Per i rilievi di legge i carabinieri di Fiorenzuola.

Un momento dei soccorsi