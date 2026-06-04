Auto ribaltata nel canale, ferito un 50enne tra Pontenure e San Giorgio

Un automobilista è rimasto ferito in un'auto che è uscita di strada e si è ribaltata nel pomeriggio tra Pontenure e San Giorgio. L'incidente stradale, che non ha visto coinvolti altri mezzi, è avvenuto lungo la provinciale, all'altezza della località Sant'Agata. Per soccorrere il ferito, un 50enne residente a San Giorgio, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, oltre ai mezzi del 118, della Pubblica Assistenza di San Giorgio.

L'uomo era alla guida di una Renault quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. L'auto è uscita autonomamente dalla carreggiata ed è finita ribaltata in un canale a bordo strada.

La complessità delle operazioni di soccorso e di recupero del mezzo ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco con due mezzi, tra cui un'autogru. Dopo essere stato stabilizzato sul posto dai sanitari, il cinquantenne è stato trasportato all'ospedale di Piacenza per accertamenti e cure.

L'incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione: per consentire i soccorsi e la rimozione del veicolo il traffico è rimasto bloccato per circa mezz'ora.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale Valnure Valchero, che hanno effettuato i rilievi e sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.