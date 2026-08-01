Auto fuori strada nella notte, ma della persona alla guida non c'era traccia

Un'auto è finita fuori strada nelle notte tra venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto nella rotonda tra strada Gragnana e la provinciale 7. Il mezzo, che proveniva dal ponte Paladini, ha sfondato il guard-rail e la recinzione di un vivaio che costeggia la provinciale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castel San Giovanni, ma della persona alla guida non c'era traccia. L'auto è stata poi rimossa da autosoccorso Caniglia.

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