Auto rubata alla stazione e abbandonata in via Emilia Pavese, recuperata dalla polizia locale

Nell'ambito della quotidiana attività di presidio del territorio, la polizia locale di Piacenza ha recuperato un'autovettura oggetto di furto.

L'intervento si è svolto in via Emilia Pavese, dove una pattuglia è giunta a seguito della segnalazione di un veicolo in divieto di sosta che intralciava la circolazione. Notati sul mezzo segni evidenti di danni compatibili con un incidente, gli agenti hanno effettuato ulteriori controlli.

Durante gli accertamenti si è avvicinato un cittadino, riferendo che era alla ricerca di quella stessa auto, rubata il giorno precedente a un suo familiare nel parcheggio della stazione ferroviaria in viale Sant'Ambrogio.

Verificato che il veicolo era effettivamente provento di furto, gli agenti hanno proceduto alla restituzione ai legittimi proprietari al termine delle formalità di rito. Presumibilmente, l'auto è stata abbandonata perché rimasta senza carburante; sono tuttora in corso le indagini per individuare i responsabili. Dal Comando sottolineano come l'episodio confermi l'importanza del controllo del territorio, intensificato nel periodo estivo per garantire sicurezza e prevenzione.