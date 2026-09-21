Auto senza pilota a 250 all’ora: il piacentino Cornia nel team vincitore a Laguna Seca

Un bolide senza pilota lanciato a oltre 250 chilometri orari e un ingegnere piacentino tra i ricercatori che lo hanno portato alla vittoria. Luca Cornia fa parte del team Unimore Racing - la squadra corse dell'università di Modena e Reggio - che ha conquistato il primo posto sul circuito di Laguna Seca, in California, con un’auto a guida autonoma. Prossimo alla laurea magistrale in Robotics Engineering a Genova, Cornia lavora nell'ambito di un tirocinio sulla “perception”, sviluppando reti neurali che permettono alla vettura di riconoscere le altre auto attraverso radar e sensori. Dopo il successo negli Usa, il team ha dominato a lungo anche a Imola, prima del ritiro per un problema tecnico.