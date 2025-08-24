Auto si schianta contro un palo, un ferito tra Castel San Giovanni e Moretta

Un uomo è rimasto seriamente ferito nell'auto che, dopo una tremenda sbandata, è finita fuori strada e ha abbattuto un palo del telefono, fermandosi semidistrutta contro un albero, in prossimità di una recinzione di cemento. L'incidente è avvenuto domenica, 24 agosto, alle 20 un paio di chilometri fuori da Castel San Giovanni, all'altezza del numero civico 86 di via Montanara (la strada provinciale 44 per Seminò) in direzione di Moretta di Borgonovo.

L'uomo, un 54enne di Montalbo di Ziano, che proveniva da Moretta ed era diretto verso la città valtidonese, ha riportato un trauma toracico ed è stato portato in ambulanza al pronto soccorso di Piacenza. Sul posto, oltre a un'ambulanza e un'automedica inviate dal 118, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la vettura, una Jeep gialla finita distrutta. Dopo i rilievi di legge, compiuti dai carabinieri della stazione di Sarmato, la vettura è stata è stata rimossa dal soccorso stradale Caniglia.