Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Auto sventrata, frantumati i finestrini e rubate le portiere

L'episodio durante la notte, in strada, in via Faggi alla Besurica. Un'azione fulminea, tipica di chi opera nel mercato clandestino dei pezzi di ricambio.

Thomas Trenchi
|1 ora fa
La Ford Puma sventrata dai ladri - © Libertà/Thomas Trenchi
La Ford Puma sventrata dai ladri - © Libertà/Thomas Trenchi
1 MIN DI LETTURA
Raid notturno in via Faggi: i ladri "sventrano" una Ford Puma parcheggiata davanti a un condominio. È successo ieri mattina a una residente della Besurica, che uscendo di casa ha trovato l’auto senza le portiere del lato passeggero. "Hanno frantumato i finestrini, staccato la batteria e rimosso le portiere integre – racconta la donna – sono entrati in azione con una rapidità estrema".
Un’azione fulminea, tipica di chi opera nel mercato clandestino dei pezzi di ricambio. La proprietaria ha allertato i carabinieri e sporto denuncia. L’auto era in un’area pubblica: «Servono più luce, telecamere e passaggi frequenti delle pattuglie», aggiunge la donna.
L’episodio segue altri raid notturni e furti negli appartamenti, alcuni con la tecnica del silicone, e riaccende l’allarme sicurezza, dopo un esposto alla questura presentato dal gruppo di controllo di vicinato. 
leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana