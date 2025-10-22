Auto sventrata, frantumati i finestrini e rubate le portiere

Raid notturno in via Faggi: i ladri "sventrano" una Ford Puma parcheggiata davanti a un condominio. È successo ieri mattina a una residente della Besurica, che uscendo di casa ha trovato l’auto senza le portiere del lato passeggero. "Hanno frantumato i finestrini, staccato la batteria e rimosso le portiere integre – racconta la donna – sono entrati in azione con una rapidità estrema".

Un’azione fulminea, tipica di chi opera nel mercato clandestino dei pezzi di ricambio. La proprietaria ha allertato i carabinieri e sporto denuncia. L’auto era in un’area pubblica: «Servono più luce, telecamere e passaggi frequenti delle pattuglie», aggiunge la donna.

L’episodio segue altri raid notturni e furti negli appartamenti, alcuni con la tecnica del silicone, e riaccende l’allarme sicurezza, dopo un esposto alla questura presentato dal gruppo di controllo di vicinato.