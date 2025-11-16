Azzali isolato e senz’acqua: gli ultimi residenti si riforniscono con le taniche
Il borgo in comune di Vernasca non è raggiunto dall'acquedotto e la sorgente che alimentava le case non è più generosa come prima
Pietro Corvi
|47 minuti fa
Thierry Binelli, Fabrizio Del Barba e Diego Veronesi, abitanti del borgo di Azzali, in territorio di Vernasca - © Libertà/Pietro Corvi
Azzali, minuscolo borgo di Vernasca affacciato sulla valle dello Stirone, è un luogo incontaminato ma quasi inaccessibile: si raggiunge solo con una mulattiera impervia e soprattutto manca l’acqua. La sorgente che alimentava le case non è più generosa come prima e l’acquedotto non arriva, rendendo la vita quotidiana difficilissima per i pochi residenti rimasti: Thierry Binelli, Fabrizio Del Barba e l’azienda agricola “Il Villico” di Diego Veronesi. Senza acqua non si può coltivare né allevare, e anche il b&b locale rischia di chiudere.
Binelli racconta che oggi vive con taniche riempite a Borla, mentre la strada in inverno è quasi impraticabile. In passato l’amministrazione aveva mostrato interesse a far rinascere il borgo, ma senza servizi nessuno si trasferisce. Gli abitanti chiedono interventi e vedono nel territorio un potenziale turistico: sentieri, percorsi e attività sociali.
Il sindaco Molinari riconosce la gravità della situazione: si è ricorsi più volte alle autobotti, mentre l’allaccio all’acquedotto e i fondi per asfaltare la strada restano incerti. Anche altri borghi vicini soffrono la stessa carenza idrica. Il Comune attende risposte, ma le speranze sono poche.
Il borgo di Azzali, in comune di Vernasca - foto Corvi
Gli abitanti della frazione - foto Corvi
Gli abitanti di frazione Azzali - foto Corvi
Il b&b "Il regno della poiana" - foto Corvi