Baby bulli, oggetti scagliati sulle auto e pallini sparati a un gatto

Baby bulli ancora in azione a Borgonovo. Stavolta una giovane mamma mentre stava percorrendo in auto via Fermi è stata raggiunta da una bottiglia piena di urina. «Già mi avevano avvertita - racconta - che tre ragazzini si divertono a lanciare oggetti contro le auto. Quella di un mio vicino è stata addirittura raggiunta da una sassata: oltre al vetro rotto poteva correre rischi».

Bande di ragazzini fuori controllo anche a Carpaneto: un gatto è stato ferito da pallini sparati con una pistola ad aria compressa.