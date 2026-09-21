Undicenne incastrata in un'altalena al parco giochi di Castel San Giovanni: liberata dai vigili del fuoco.VIDEO

Momenti di apprensione nel pomeriggio nel parco giochi comunale n.1 tra via Primo Maggio e via Fratelli Bandiera, dove una bambina di 11 anni è rimasta incastrata con un piede in un’altalena a dondolo.

L’allarme è scattato attorno alle 17. I tentativi di liberarla sul posto non sono riusciti e si è quindi reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Per liberare il piede della bambina i pompieri hanno utilizzato una cesoia idraulica, un’attrezzatura impiegata solitamente negli incidenti stradali per tagliare le lamiere e aprire le portiere dei veicoli.

Con lei c’erano il papà e altri bambini accompagnati dai familiari. Una volta liberata, la bambina è stata affidata ai sanitari della Pubblica Assistenza Valtidone Valluretta e trasportata al pronto soccorso pediatrico di Piacenza per gli accertamenti del caso.

Secondo quanto riferito sul posto, il gioco sarebbe destinato in particolare a bambini con disabilità, mentre la ragazzina coinvolta nell’incidente non è disabile.

L’episodio ha suscitato anche alcune lamentele da parte di genitori presenti nel parco, che hanno espresso dubbi sulla sicurezza della struttura e ritengono il gioco potenzialmente pericoloso.