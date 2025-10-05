Bambino di undici mesi ustionato dall'acqua bollente

Un bambino di undici mesi ha subito gravi ustioni da acqua bollente nella sua abitazione in via Vittime di Strà, quartiere Farnesiana di Piacenza. L'incidente è avvenuto nella mattinata di sabato 4 ottobre in circostanze ancora da chiarire, quando il piccolo si è rovesciato addosso un recipiente con il liquido.

Le ustioni si sono rivelate gravissime, interessando torace e braccia del bambino, particolarmente vulnerabile data la tenera età e la delicatezza della pelle. I familiari hanno immediatamente allertato il 118, che ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Bianca e un'auto infermieristica.

La gravità della situazione ha reso necessario l'intervento dell'elisoccorso da Parma, atterrato sulla piazzola vicino allo stadio. Da lì il bambino è stato trasportato d'urgenza in volo all'ospedale Maggiore di Parma.

Le condizioni del piccolo in serata risultavano stabili, sebbene le ustioni riportate siano di grave entità. Il bambino resta sotto stretta osservazione medica ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.