Basta crateri e proteste in via Malvicino, nuovo asfalto a Castel San Giovanni

Tra luglio e agosto partirà un maxi cantiere per l’asfaltatura di tutta via Malvicino e per il rifacimento di diversi marciapiedi. Una strada percorsa ogni giorno da centinaia di veicoli e attorno alla quale i residenti spesso hanno sollevato lamentele. L’ultima protesta, in ordine di tempo, aveva riguardato i «crateri» rimasti dopo i lavori per la posa della fibra ottica. La giunta comunale ha dato disco verde al progetto che prevede 208mila euro di investimento per asfaltare tutta la via e rifare diversi marciapiedi.

Gli interventi riguarderanno anche altre zone della città. «Interventi in tal senso – dice l'assessore Massimo Bollati – sono programmati, oltreché in via Malvicino, anche in alcuni tratti dei marciapiedi di via Morselli (zona Basko), in piazza Gramsci, lungo via Costa (ex Augustus) e via Garibaldi».

In via Don Mazzocchi verrà creato un marciapiede ex novo nel tratto che fiancheggia piscina. Tutti i marciapiedi saranno dotati di rampe per l'accesso facilitato alle persone con disabilità.