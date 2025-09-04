Benessere animale: Terrepadane protagonista a "ColtiviAmo Piacenza"

Riparte questa sera alle 21, su Telelibertà, il programma dedicato all’agricoltura “ColtiviAmo Piacenza”, ideato e condotto dalla giornalista Marzia Foletti. Un viaggio alla scoperta del territorio piacentino e delle sue eccellenze. Il format racconta le storie degli agricoltori, le realtà produttive, i consorzi di tutela e le innovazioni del comparto agricolo, con attenzione alle nuove tecnologie che hanno trasformato il settore. La seconda edizione prende il via con una puntata dedicata alla zootecnia e al ruolo del Consorzio Terrepadane. La puntata di questa sera si snoda nelle campagne di Bilegno di Borgonovo, all'interno dell’azienda agricola di Matteo Mazzocchi, esempio concreto di zootecnia sostenibile, dove il benessere animale e la qualità del lavoro si fondano su rispetto e passione. In un mondo che corre, realtà come queste ci riportano all’essenziale: il cibo non è solo nutrimento, ma relazione. Dietro a ogni sorso di latte c’è una sveglia all’alba, una mandria da accudire, un campo da seminare. E dal latte nasce il formaggio. La conduttrice accompagnerà i telespettatori anche alla scoperta del Caseificio sociale Val Tidone.

A supportare il lavoro degli agricoltori il Consorzio Agrario Terrepadane che nel 2020 ha inaugurato a Rottofreno un moderno impianto di stoccaggio cereali. Dotato di silos zincati e sistemi avanzati di essiccazione a basse temperature, garantisce qualità, tracciabilità e sicurezza alimentare, nel rispetto della biodiversità. La produzione del programma è affidata ad Alessandra Colpo, costruzione e montaggio sono a cura di Sara Groppi, le riprese sono realizzate da Gianfranco Di Silvestro e Davide Franchini.