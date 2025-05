Bersani al "suo" Gioia sfoglia i voti di quando lo frequentava

Pierluigi Bersani è tornato al "suo" liceo, il Gioia: ha visitato la mostra “Gioia Ribelle” e da uno scaffale è uscito un registro con i voti di quand'era studente proprio qui.

L’onorevole ed ex alunno Bersani è stato accolto dalla dirigente scolastica Cristina Capra e ha seguito il percorso dedicato alle storie di 46 partigiani ex studenti del liceo Gioia e dell’istituto Romagnosi. Le due docenti Marisa Cogliati e Iara Meloni, con la studentessa Anna Ferrari, referenti del progetto, hanno guidato Bersani attraverso il percorso multimediale, soffermandosi in particolare sulle storie dei partigiani della Val Nure.

Tra il materiale esposto, anche un registro dell’archivio storico della scuola: per l’occasione è stato scelto il volume dei voti della classe di Bersani che lo ha sfogliato divertito, senza alcun imbarazzo. Per forza: dal registro emerge come sia stato uno studente eccellente, con voti molto alti per le modalità di valutazione del tempo.

L'onorevole in visita al Gioia

Bersani si è infine intrattenuto con i docenti della scuola, complimentandosi per il lavoro svolto e incoraggiando le ricerche storiche che tengono viva la memoria dei momenti fondamentali della storia d'Italia a partire dalle "piccole storie" locali e dai materiali contenuti negli archivi scolastici.