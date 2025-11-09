Blitz nei luoghi della movida: trovata coca in un bar e spiccate 8 multe per 2.600 euro

La sostanza stupefacente sequestrata

Maxi blitz della Questura nella serata di ieri tra centro storico e zone della movida piacentina. Il bilancio: 8 sanzioni amministrative per un totale di 2.600 euro, cocaina e hashish sequestrati in un locale e nel verde pubblico, provvedimenti in arrivo per esercizi commerciali privi dei requisiti di sicurezza. Quaranta delle persone controllate risultano avere precedenti di polizia.

La Questura di Piacenza, come stabilito in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha attuato ieri sera un servizio straordinario di controllo del territorio per garantire la sicurezza urbana e contrastare furti, rapine e spaccio di droga nelle zone della movida piacentina.

Undici pattuglie - composte da personale della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, dell'unità cinofila della Guardia di Finanza e della Polizia Locale - hanno svolto accurati controlli nei pressi di alcuni esercizi commerciali nella zona del centro città, tra il Pubblico Passeggio e Corso Vittorio Emanuele, estendendoli in maniera capillare anche nelle zone di Via Veneto e Via IV Novembre, nonché nelle vicine Via Colombo e Viale Dante.

Sono state identificate 118 persone, di cui una quarantina positive in banca dati per precedenti di polizia. Sono state elevate 8 sanzioni amministrative per un totale di 2.600 euro.

Più locali commerciali, in particolare, sono stati sanzionati per assenza dei prescritti requisiti di sorvegliabilità, ovvero quelle caratteristiche strutturali - come adeguata illuminazione, visibilità degli spazi interni, assenza di zone nascoste - che permettono alle forze dell'ordine di controllare efficacemente ciò che avviene all'interno del locale. Questa carenza tende a favorire condotte illecite legate allo spaccio di droga.

L'attività di controllo ha consentito di rinvenire all'interno di un bar e nelle sue immediate pertinenze svariati involucri di cellophane contenenti sostanza polverosa bianca, risultata cocaina, nonché un paio di dosi di hashish.

Il Questore adotterà nei prossimi giorni, a seguito di istruttoria a cura della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e Anticrimine, provvedimenti amministrativi nei confronti dei locali frequentati da persone pregiudicate pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica. Sono previste anche misure di prevenzione personali nei confronti di due soggetti già noti alle forze di polizia, di cui uno già sottoposto ad obbligo di presentazione alle autorità, ed un altro beneficiario della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

Ulteriori frammenti di sostanza stupefacente sono stati sequestrati nelle aree verdi del centro in diversi punti, a carico di ignoti. Sono in corso indagini per risalire agli spacciatori.

I controlli proseguiranno senza sosta nei prossimi fine settimana, oltre a quelli ordinari durante la settimana, anche con l'ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, per garantire un presidio capillare di tutte le zone più sensibili della città.