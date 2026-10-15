Bobbio, blackout elettrico fino alle 15.30: oltre 300 utenze alle pendici del Penice
Interruzione programmata da E-Distribuzione per lavori sulla rete. Coinvolte Santa Maria, Brugnoni, Zanacchi e altre località circostanti. Disagi anche nel Pavese.
Redazione Online
|2 ore fa
Un intervento alle linee elettriche
Blackout programmato dalle 8 di questa mattina, giovedì 15 ottobre, in diverse frazioni di Bobbio alle pendici del monte Penice. L'interruzione dell'energia elettrica, comunicata da E-Distribuzione, è legata a lavori sulla rete e si protrarrà, secondo quanto previsto, fino alle 15.30.
Sono oltre 300 le utenze interessate. La località maggiormente coinvolta è Santa Maria, con 231 utenze senza corrente. Il distacco riguarda anche Brugnoni (46 utenze), Zanacchi (31), Casa Colombera (18), Cà del Griso e Barostro (10) e Casa Ravanera (9), oltre ad altre utenze.
Il blackout interessa anche il versante pavese del Penice, dove sono 14 le utenze coinvolte nel territorio comunale di Menconico, nei pressi della vetta.
Il ripristino dell'erogazione è previsto per le 15.30, salvo variazioni legate all'andamento degli interventi.
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