Blackout in città, risponde E-distribuzione: «Doppio guasto accidentale»

Dopo le numerose segnalazioni di blackout arrivate ieri da diverse zone della città , E-distribuzione – società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione – interviene per fare chiarezza sulle cause dei disservizi che hanno provocato forti disagi tra i cittadini e coinvolto perfino il comando della polizia locale.

Stando a quanto riferito dall’azienda, che è stata interpellata da Libertà, a generare l’interruzione della corrente è stato un doppio guasto di natura accidentale su una linea di media tensione interrata che serve le aree di Baia del Re, via Farnesiana, via Conciliazione e corso Europa. Si è trattato di un problema complesso, che ha richiesto interventi urgenti sia da remoto – con manovre di selezione guasto – sia sul posto, dove i tecnici hanno riparato i tratti danneggiati e installato una power station, cioè un generatore mobile di elevata potenza, per garantire temporaneamente l’energia.

Nella giornata di ieri, come già riportato da Libertà, si sono registrate interruzioni diffuse e intermittenti della fornitura elettrica, con cittadini esasperati e attività costrette a fermarsi. Le lamentele sono arrivate da più parti della città, anche da zone già colpite nei giorni scorsi da disservizi simili. «Il blackout ha interessato per alcune ore qualche centinaio di clienti. Il servizio è stato completamente ripristinato con tempi medi di circa quattro ore» specifica Enel. Oggi pomeriggio è previsto un ulteriore intervento da parte dei tecnici Enel, che procederanno alla rimessa in servizio del cavo ora riparato, con conseguente rimozione della power station. »L’operazione comporterà brevi e circoscritte interruzioni del servizio per gli utenti collegati alla linea interessata» aggiunge Enel.