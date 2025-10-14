Bobbio e i panificatori storici nello spot della Nutella

Bobbio e le sue botteghe storiche finiscono sulla nuova campagna pubblicitaria della crema spalmabile alla gianduia più venduta al mondo. Si tratta della Nutella, marchio commerciale della Ferrero, ideato nel 1964. La nuova campagna punta sul binomio pane e Nutella e nello spot si esalta la faticosa professione dei panificatori italiani. A Bobbio le immagini indugiano sull'Antica Forneria Bobbiese, una vera istituzione della città di San Colombano. Non rappresentano tuttavia una novità le campagne pubblicitarie girate in Valtrebbia e in particolare, appunto, a Bobbio. Nel 2021 in tv si videro due ragazzi correre e poi fermarsi per bere una bottiglietta d’acqua lungo un ponte di pietra. Era il nuovo spot dell'acqua Levissima e il ponte di pietra era il ponte Gobbo di Bobbio. Nel 2023 la Lamborghini scelse Bobbio e a Rivalta per celebrare il modello Miura. Nell'aprile di quest'anno i bambini che giocano a calcio in piazza San Colombano vengono immortalati nello spot di un noto marchio di serramenti. Sempre in Valtrebbia la Pietra Parcellara fa poi concorrenza a Cinecittà. Nel 2022 fu scelta dalla casa automobilistica tedesca Bmw per farvi sfrecciare la sua nuova vettura, la Serie 2 Coupé. Prima ancora il "piccolo Cervino" comparve negli spot della Q8, della Barilla, di Sky e della Peugeot. Per non parlare di quando una famosa agenzia pubblicitaria, nel 2019, se lo prese in prestito per pubblicizzare niente meno che ... il Prosciutto di Parma. Infine le colline di Travo. Furono fatte passare come un paesaggio toscano per un'importante agenzia di assicurazioni.

Lo spot della Nutella con la bottega storia di Bobbio