Bobbio Film Festival, riecco i film d'autore dei grandi protagonisti

Tra grandi nomi che ritornano, titoli premiati e opere prime, è stato annunciato il cartellone di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate.

Il Bobbio film festival, che si svolgerà da venerdì 1 a sabato 10 agosto, quest’anno porterà nel «borgo dei borghi» nomi noti e amici del festival come Valerio Mastandrea, i Manetti Bros., Gianni Amelio, Gianluca Jodice, ma anche cineasti emergenti come Neri Marcorè alla sua prima prova registica, il premiatissimo «Vermiglio» di Maura Delpero, sorpresa della stagione cinematografica, e «Il tempo che ci vuole» di Francesca Comencini, reduce della bella vittoria ai Nastri d’argento. La regista, maestra del percorso Bottega Xnl - Fare Cinema di quest’anno, sarà a Bobbio accompagnata dai protagonisti Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano. In programma c’è anche il ritorno, dopo diversi anni, di Mario Martone con «Fuori» e un paio di opere prime.

La presentazione del Bobbio film festival (da venerdì 1 a sabato 10 agosto)

«Anche quest’anno la progettualità del Bobbio Film Festival coniuga la visione dei film, la fruizione culturale, all’alta formazione con la compresenza a Bobbio durante il festival del progetto Fare Cinema che trasforma il borgo in un set a cielo aperto, del corso di critica cinematografica che vede i corsisti diventare giuria del festival e del corso di sceneggiatura -ha commentato Paola Pedrazzini, direttrice di Fondazione Fare Cinema – Per quanto riguarda il cartellone, che comprende, come da tradizione, opere prime e film di maestri, voglio ringraziare naturalmente Marco Bellocchio, Pier Giorgio, Elena Bellocchio e Simone Gattoni e, per il sostegno tutti i rappresentanti degli enti coinvolti, a partire da Roberto Reggi presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Gessica Allegni assessora regionale alla Cultura, nonché il sindaco di Bobbio e il Ministero».

Il Festival è organizzato da Fondazione Fare Cinema, in collaborazione con il Comune di Bobbio, con il sostegno di Ministero dei Beni Culturali, Regione Emilia-Romagna e di Fondazione di Piacenza e Vigevano,

«Non posso fare altro che ringraziare il Maestro Marco Bellocchio e Fondazione Fare Cinema - ha ribadito Mario Magnelli vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano – con cui abbiamo una piena comunione di intenti» unendosi alla soddisfazione del sindaco di Bobbio Roberto Pasquali che ha ha ribadito l’importanza di una manifestazione storica che crea indotto e che fa da volano al turismo culturale di Bobbio.

Informazioni, programma, abbonamenti e biglietti al sito fondazionefarecinema.it