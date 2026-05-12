Bollette Tari, scoppia il caso: confusione sulle vuotature

L’arrivo delle bollette Tari nelle case dei piacentini ha scatenato proteste, dubbi e richieste di chiarimenti. Al centro della confusione c’è il nuovo sistema delle vuotature minime, che molti cittadini hanno scambiato per vuotature già effettuate o addirittura addebitate in anticipo. Non è chiaro se si tratti di un problema di comunicazione a monte o di una mancata comprensione del nuovo meccanismo della gente, ma il risultato è stato un’ondata di commenti polemici sui social e segnalazioni agli uffici comunali e a Iren. Anche la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Sara Soresi, ha chiesto spiegazioni.

Il nodo riguarda la quota variabile della tariffa, cioè quella collegata agli svuotamenti del bidone dell’indifferenziato.