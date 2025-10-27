Liberta - Site logo
Bonafini nominato nuovo questore di Piacenza

Già capo della Mobile a Bergamo e vice questore a Torino, succederà dalla prossima settimana al questore Ivo Morelli trasferito a Rimini

Redazione Online
|1 ora fa
La questura di Piacenza
1 MIN DI LETTURA
E' Gianpaolo Bonafini il nuovo questore di Piacenza. Già capo della Mobile a Bergamo e vice questore a Torino, è stato nominato dal Ministero dell'Interno. Prenderà possesso della questura di viale Malta la prossima settimana. Succede al questore Ivo Morelli che è stato trasferito alla sede di Rimini dopo tre anni a Piacenza.
 
Il nuovo questore di Piacenza Gianpaolo Bonafini
Il Siap ( Sindacato  italiano appartenenti Polizia ) di Piacenza, in un a nota a firma di Sandro Chiaravalloti per la segreteria e il direttivo Siap Piacenza, saluta il questore Ivo Morelli e si congratula per il suo nuovo incarico di questore di Rimini .  "Abbiamo avuto modo di apprezzare in questi anni le sue grandi capacità dirigenziali e, soprattutto, le sue doti umane. In questi anni abbiamo avuto la possibilità di confrontarci quotidianamente e di trovare sempre soluzioni che hanno potuto sostenere le esigenze della Polizia di stato e quelle del personale. Ci spiace davvero perdere il questore Morelli, ma nel contempo siamo felici per la sua carriera . Nel contempo diamo  il benvenuto al nuovo questore Gianpaolo Bonafini al quale, come sindacato più rappresentativo di  Piacenza , forniremo la più ampia collaborazione a favore del personale, dell'amministrazione e, di conseguenza, della  sicurezza della nostra città".    
