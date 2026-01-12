Liberta - Site logo
Bongiorni ai residenti della Farnesiana: «Non vi abbiamo dimenticato»

Il vicesindaco promette controlli e interventi alla viabilità al Gruppo di vicinato che aveva denunciato la mancanza di risultati dopo numerosi incontri con il Comune

Filippo Lezoli
|1 ora fa
Il vicesindaco Matteo Bongiorni illustra un intervento relativo alla viabilità
Il vicesindaco Matteo Bongiorni illustra un intervento relativo alla viabilità
1 MIN DI LETTURA
«Le segnalazioni inevase saranno riprese in mano» così assicura il vicesindaco Matteo Bongiorni, rispondendo a una lettera aperta di Matteo Cordani, referente del Gruppo di vicinato Lupini-Farnesiana/2 Stadi, che aveva denunciato la mancanza di risultati dopo numerosi incontri con il Comune su problemi di viabilità e sicurezza del quartiere.
L’area «non è affatto dimenticata», garantisce il vicesindaco ed è oggetto di attenzione e investimenti. Lo fa evidenziando come molte richieste riguardino interventi di piccola entità che devono essere gestiti per priorità, nell’ambito di una visione complessiva della città. «Possiamo e dobbiamo migliorare», aggiunge Bongiorni, ringraziando il gruppo per l’impegno civico.
Bongiorni ricorda quindi i recenti lavori in strada Farnesiana: manutenzione straordinaria delle alberature e rifacimento del manto stradale, che sarà completato in primavera nel tratto tra via Millo-via Beati e la rotonda di via Radini Tedeschi-via Rigolli, dopo il rinnovo della rete dell’acquedotto. Sono inoltre allo studio modifiche viabilistiche in via Pagani, Vescovi, Pollinari e Grondana per migliorare traffico e sosta.
Sul fronte sicurezza, il vicesindaco segnala controlli appiedati della polizia locale due volte alla settimana, senza criticità particolari emerse, ribadendo che l’attenzione sul quartiere resta alta.
