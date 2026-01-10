La Farnesiana chiede sicurezza: «Tanti silenzi e zero interventi»

Dice di sentirsi un po’ come Don Chisciotte alle prese con i mulini a vento, ma sul volto di Matteo Cordani, 50 anni, il sorriso nato dal paragone ha breve durata. Neppure il tempo di abbozzarlo, che a spegnerlo è il rammarico per il silenzio che, dice Cordani, arriva dalle istituzioni. Referente del Gruppo di vicinato Lupini - Farnesiana/2 Stadi, che conta oltre 150 persone, ormai da tempo si fa carico di portare al Comune i problemi del quartiere.

I problemi segnalati, dice facendosi portavoce del gruppo, sarebbero nella maggior parte dei casi di semplice soluzione. Cordani porta qualche esempio: «In via Vescovi sono stati rimossi i cartelli verticali per indicare ler aree di sosta per le persone con disabilità, sono però state lasciate le strisce orizzontali, con il risultato che i vigili di passaggio proseguono a fare le multe». E ancora: «Ci sono problemi di viabilità in via Pagani e in via Buozzi, alcuni negozi hanno poi chiesto senza risultato il posizionamento delle parigine per evitare alle auto di parcheggiare. Nei parchi gioco del quartiere stazionano ubriachi e il campo di sgambamento cani in via De Nicola è diventato un luogo di bivacco».