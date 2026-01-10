Bonifica ex-Acna, il Comune: «Fine lavori a marzo, collaudo a giugno»

Ex Acna, i tempi verranno rispettati. L'incontro organizzato da alcuni residenti della zona nella sala della partecipazione di via Taverna è servito per capire la situazione attuale dell'intervento per mano del Comune: presente alla serata l'assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni che hanno assicurato che «i tempi sono attualmente rispettati con la fine dei lavori di bonifica prevista intorno al mese di marzo con il collaudo che probabilmente verrà effettuato a giugno. Parallelamente, sono in corso le procedure di formulazione e di realizzazione del piano di esproprio per uniformare le aree e la progettazione del sottosuolo».

La serata si è chiusa con l'impegno di arrivare a marzo ad un nuovo appuntamento pubblico per un aggiornamento su tutti i lavori in corso e nello specifico su 5 punti critici: la riapertura della parte di via Cantarana ora in parte chiusa ad uso esclusivo della palestra Le club e l'eventuale ricostruzione del muro ottocentesco abbattuto; la revisione dei flussi di traffico che si ingenereranno da via Borghetto a seguito del nuovo parcheggio nelle strade limitrofe di via San Sepolcro via Cantarana e via San Bartolomeo; un approfondimento sull'area di accesso al parcheggio da porta Borghetto per studiare soluzioni che evitino flussi di traffico in via San Bartolomeo; ricerca di una soluzione alternativa per preservare l'area verde e al contempo dare a Piacenza la necessaria nuova area Camper.