Borgonovo, la "battaglia" del volo finisce al Tar

Tra Comune di Borgonovo e associazione Sorveglianza Area Territorio scatta la battaglia legale. L'associazione guidata dal presidente Roberto Villa ha deciso di fare ricorso al Tar contro l'ordinanza che a gennaio aveva imposto uno stop alle attività dell'associazione lungo via Castellina . «Contro questo provvedimento – annuncia la sindaca Monica Patelli – è stato presentato ricorso al Tar e ora il Comune si costituisce in giudizio».La battaglia si sposta quindi nelle aule del tribunale amministrativo che dovrà decidere chi ha ragione. Con l’ordinanza di inizio anno il Comune aveva imposto ai responsabili dell’associazione di cessare l’attività, definita «abusiva», legata all’impiego di velivoli ultraleggeri «non compatibile con l’uso autorizzato», che viene svolta su di un terreno lungo via Castellina, nelle campagne appena fuori dall’abitato. Villa aveva però annunciato ricorso, e così è stato.