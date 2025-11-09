Borse di studio a 81 studenti meritevoli di Podenzano

«Cercate di cogliere le opportunità che offre la società di oggi, mettete a frutto il vostro talento ed il vostro impegno con rispetto e senso civico». Le parole del sindaco di Podenzano, Riccardo Sparzagni, hanno accompagnato la celebrazione della giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, organizzata dal Comune e dal gruppo Alpini locale con la partecipazione di autorità e cittadini.

Come da tradizione, la cerimonia è stata l'occasione per consegnare le borse di studio "Lunini" agli studenti meritevoli. Quest'anno 81 ragazzi hanno ricevuto il riconoscimento per aver concluso le medie e le superiori o per frequentare le superiori con media dall'8 in su e voto in condotta dal 9.

La corona di alloro al monumento è stata depositata da due dei giovani premiati, Alessandro Dalla Ave e Samuele Cignatta. L'amministrazione comunale ha modificato il regolamento inserendo anche il voto in condotta «per dare un segno che il talento e l'impegno si devono accompagnare al rispetto e al senso civico», ha sottolineato il sindaco.

Nell'occasione Sparzagni ha ringraziato a nome della comunità il parroco don Fausto Arrisi che da gennaio prenderà servizio a Cortemaggiore. «È entrato nei nostri cuori con discrezione».