Botte tra ragazzine, in decine a guardare e filmare

Futili motivi. Ma forse anche vecchi rancori. Fatto sta che l’altro pomeriggio una lite tra giovanissime è degenerata in violenza. È accaduto in via Grandi dove si sono affrontate due ragazze giovanissime. Il trambusto del litigio ha richiamato l’attenzione di molti presenti. In pochi istanti, decine di giovani si sono avvicinati per vedere cosa stesse succedendo. La tensione è salita rapidamente e, davanti agli occhi di tutti, una delle due ha afferrato l’altra per i capelli, l’ha strattonata con forza e l’ha scaraventata a terra. La ragazza, colpendo la testa, è rimasta stordita al suolo. Nessuno, però, sembra essere intervenuto per soccorrere né per fermare la rissa. Alcuni, invece, hanno impugnato lo smartphone e iniziato a riprendere la scena. Un video è finito all’attenzione della polizia locale di Piacenza che ha denunciato una minore per lesioni personali.