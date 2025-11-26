Braciere per cucinare, in quattro finiscono intossicati all'ospedale

Un braciere improvvisato per cucinare e quattro persone finiscono al pronto soccorso per un'intossicazione da monossido di carbonio. È successo nella sera del 26 novembre a Borgonovo, all'interno di un'abitazione di via Manzoni, dove sono accorsi in forze i vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni con i mezzi del 118 e i carabinieri: fortunatamente, nessuno si trova in gravi condizioni o in pericolo di vita.

Da quanto si è potuto apprendere, protagonista della disavventura è una famiglia marocchina di cinque persone, tra cui una donna anziana. Improvvisamente, tutti avrebbero iniziato ad accusare dei fastidi con la figlia dell'anziana, la madre di famiglia impegnata in cucina, che ha rischiato di svenire. I vigili del fuoco, subito intervenuti, hanno verificato eventuali problemi alla caldaia, certificando il perfetto funzionamento degli impianti: tutta colpa, pare, di un braciere acceso in cucina per grigliare della carne, senza aver arieggiato a sufficienza l'ambiente, nel frattempo saturo di monossido di carbonio. Alla fine, quattro persone sono state condotte in ambulanza al pronto soccorso di Piacenza per le prime cure: la madre di famiglia ha riportato le conseguenze più serie, ma si trova comunque fuori pericolo.