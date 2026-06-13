Buche, deviazioni e disagi: la lunga attesa di Rustigazzo dopo la frana

A oltre 14 mesi dalla frana di Morsano, che ha interrotto il collegamento tra Antognano e Rustigazzo nel comune di Lugagnano, residenti e attività economiche continuano a fare i conti con pesanti disagi. Le strade alternative esistono, ma sono strette, dissestate e piene di buche.

Percorrendo la strada dei Guzzoni, principale percorso sostitutivo, gli automobilisti sono spesso costretti a fermarsi per consentire gli incroci. «È una strada pericolosa e piena di buche, si rischia di rompere l’auto», racconta Luisella Rigolli.

La situazione penalizza anche il commercio. «Molti clienti provenienti dal Parmense non vengono più», spiega Rossella Boiardi, titolare di un negozio di alimentari. Alcuni fornitori, aggiunge, chiedono addirittura di ritirare la merce a Lugagnano. Problemi analoghi per la farmacia del paese: «Abbiamo dovuto cambiare fornitore sostenendo costi maggiori», dice la farmacista Sophie Vlachou, che definisce «inaccettabile» l'attuale situazione viaria.

Le lamentele dei residenti sono quotidiane, conferma Cristina Segalini di Rusti Pizza. I disagi riguardano anche gli studenti, con gli autobus scolastici costretti a percorsi alternativi.

A più di un anno dalla frana, Rustigazzo resta così in attesa di una soluzione definitiva, mentre i problemi continuano a pesare sulla vita quotidiana, sui servizi e sull'economia locale.

Le buche sulla strada comunale detta dei Guzzoni, principale percorso alternativo